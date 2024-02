First Industrial Realty Trust, Inc. est une société immobilière auto-administrée et entièrement intégrée. La société possède, gère, acquiert, vend, développe et redéveloppe des biens immobiliers industriels. La société gère, loue, achète, (re)développe et vend des centres de distribution en vrac et régionaux, des industries légères et d'autres types d'installations industrielles. La société possède environ 426 propriétés industrielles, dont 416 sont classées comme étant en service. Les 416 propriétés industrielles en service contiennent un total d'environ 62,9 millions de pieds carrés de surface locative brute (SLB) dans 18 États, avec une base diversifiée de locataires engagés dans une grande variété d'activités, y compris le commerce électronique, la logistique et le transport de tiers, les produits de consommation et autres produits manufacturés, la vente au détail et les services aux consommateurs, l'alimentation et les boissons, le bois et les matériaux de construction, les biens de gros, les services de santé, les services gouvernementaux et autres.

Secteur Sociétés de placement immobilier commercial