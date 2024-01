First Mid Bancshares, Inc. (First Mid) est une société holding financière. Elle est la société mère de First Mid Bank & Trust, N.A. (First Mid Bank), Blackhawk Bank, First Mid Insurance Group, Inc. (First Mid Insurance) et First Mid Wealth Management Company. Elle exerce des activités bancaires par l'intermédiaire de sa filiale à 100 %, First Mid Bank. La société propose des produits et des services d'assurance à ses clients par l'intermédiaire de sa filiale à 100 %, First Mid Insurance. La société propose des services de fiducie, des services agricoles, des services d'investissement et de planification de la retraite par l'intermédiaire de sa filiale à 100 %, First Mid Wealth Management Company. First Mid fournit une gamme de services financiers, y compris des services bancaires, de gestion de patrimoine, de courtage, de services agricoles et d'assurance par l'intermédiaire d'un réseau d'établissements. First Mid Wealth Management Company propose des services tels que la planification de la retraite, la planification financière et les services d'investissement. First Mid Wealth Management Company propose également des services fiduciaires et agricoles.

Secteur Banques