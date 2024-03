NE PAS DISTRIBUER, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, AUX ÉTATS-UNIS, AU CANADA, EN AUSTRALIE OU AU JAPON

Ivry-sur-Seine, France — le 19 mars 2024

Fnac Darty annonce le succès de son refinancement obligataire et le placement d’une nouvelle obligation de 550 millions d’euros à échéance avril 2029 permettant le refinancement intégral des obligations existantes 2024 et 2026

Fnac Darty annonce aujourd’hui la finalisation du refinancement de sa dette obligataire à long terme qui permettra au Groupe de bénéficier d’un profil de maturité allongé et de maintenir une liquidité à long terme solide tout en optimisant sa gestion de trésorerie.

Le Groupe a ainsi réalisé aujourd’hui avec succès une émission obligataire pour un montant total de 550 millions d’euros à échéance avril 2029 portant un taux d’intérêt annuel fixe de 6,00%. Cette opération a été accueillie favorablement par une base diversifiée d’investisseurs institutionnels, en France et à l’international, et a été sursouscrite plusieurs fois. La date de règlement-livraison des nouvelles obligations est prévue le 28 mars 2024, sous réserve des conditions de réalisation usuelles.

Fnac Darty a profité d’un environnement de marché favorable pour refinancer par anticipation l’intégralité de :

son emprunt obligataire d’un montant de 300 millions d’euros, à un taux d’intérêt de 1,875 %, arrivant à échéance en mai 2024, et

son emprunt obligataire d’un montant de 350 millions d’euros, à un taux d’intérêt de 2,625 %, arrivant à échéance en mai 2026.

En parallèle, Fnac Darty a obtenu l’accord de ses banques pour étendre la maturité de sa ligne de crédit DDTL, dont le montant est porté à 100 millions d’euros, de décembre 2026 à mars 2028, avec l’ajout de 2 options d’extension d’un an chacune, à mars 2029 et mars 2030, exerçables à la demande de Fnac Darty et sous réserve de l’approbation des prêteurs. Il n’est pas anticipé que Fnac Darty tire sur cette ligne de 100 millions d’euros à la date d’émission des nouvelles obligations.

Le Groupe dispose également d’une ligne de crédit RCF de 500 millions d’euros de maturité mars 2028 pouvant être également étendue jusqu’en mars 2030. Cette ligne est non tirée à date.

Grâce à cette opération, le Groupe réduit de 100 millions d’euros sa dette brute tirée et conserve un niveau de liquidité solide inchangé en bénéficiant du reliquat de sa ligne de crédit DDTL non tirée de 100 millions d’euros, pouvant être utilisée pour les besoin généraux de financement du Groupe, jusqu’en mars 2028.

Jean-Brieuc Le Tinier, Directeur Financier du Groupe Fnac Darty, a déclaré : « Le succès de la mise en œuvre de notre nouvelle structure de financement témoigne de la confiance des investisseurs et de nos partenaires bancaires dans notre modèle économique et notre stratégie financière. Ces opérations nous permettent notamment d’allonger la maturité moyenne de notre endettement et amorcer notre désendettement, en ligne avec l’objectif moyen terme que nous nous sommes fixés d’atteindre un ratio de levier à environ 1,5x, à fin d’année. »

Nouvel échéancier de la dette du Groupe suite à ces opérations :

Concernant l’émission d’Obligations, BNP Paribas et Crédit Agricole Corporate and Investment Bank ont agi en tant que Coordinateurs Globaux et Teneurs de Livre Associés. Natixis a agi en tant que Coordinateur Global. Société Générale a agi en tant que Coordinateur Global Passif. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Belfius Banque, CaixaBank, Crédit Industriel et Commercial et La Banque Postale ont agi en tant que Co-Chefs de file.

BNP Paribas intervient en tant que banque en charge du règlement livraison.

Rothschild & Co, Latham & Watkins et Bredin Prat sont intervenus en tant que conseils de Fnac Darty sur cette opération. Les banques ont été accompagnées par le cabinet Weil, Gotshal & Manges LLP.

À propos de Fnac Darty

Présent dans 13 pays, Fnac Darty est un leader européen de la vente de produits de divertissement et de loisirs, d'électronique grand public et d'électroménager. Le Groupe, qui compte près de 25 000 collaborateurs, dispose d'un réseau multiformat de plus de 1000 magasins à fin décembre 2023, et se positionne comme un acteur majeur du e-commerce en France (plus de 27 millions de visiteurs uniques par mois en moyenne) avec ses trois sites marchands, fnac.com, darty.com et natureetdecouvertes.com. Acteur omnicanal de premier plan, Fnac Darty a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 8 milliards d'euros en 2023, dont 22% en ligne. Pour plus d’information : www.fnacdarty.com.

