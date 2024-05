Foryou Corporation est une entreprise chinoise qui fabrique principalement des produits électroniques automobiles, des composants électroniques de précision, des produits de moulage sous pression de précision et des produits d'éclairage LED. Les produits électroniques automobiles de l'entreprise comprennent des lecteurs audio pour voitures, des systèmes de navigation audio et vidéo pour voitures, des systèmes de gestion de véhicules, des systèmes de surveillance de la pression des pneus pour voitures et autres. Les produits de composants électroniques de précision de l'entreprise comprennent des composants liés à la vidéo, des composants liés à la communication, tels que des mouvements, des micromoteurs de téléphones portables, des cartes de circuits imprimés de systèmes de communication et autres. Les produits de moulage sous pression de précision de l'entreprise comprennent les produits automobiles, les produits de contrôle industriel et les produits mécaniques et électriques, tels que les composants de surveillance de la pression, les supports de compresseurs et autres. Les produits d'éclairage LED de l'entreprise comprennent les produits d'emballage LED, les lampes LED. Les principales marques de produits de la société comprennent ADAYO, FORYOU et d'autres.