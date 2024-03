freee K.K. est principalement engagée dans le développement et la fourniture de services logiciels. Les services de l'entreprise dans les nuages comprennent un logiciel de comptabilité dans les nuages, un logiciel de calcul des salaires dans les nuages, un logiciel de création d'entreprise, un logiciel d'ouverture, un logiciel de déclaration, un logiciel de calcul des salaires dans les nuages et un logiciel de gestion des ressources humaines (RH). Le logiciel de comptabilité en nuage freee est un logiciel intégré de comptabilité en nuage fourni aux propriétaires d'entreprises individuelles et aux sociétés. HR labor freee est un logiciel intégré de travail en nuage pour les entreprises. Création d'entreprise freee est un service gratuit qui peut rationaliser la création des documents qui doivent être soumis au moment de la création de l'entreprise, et l'ouverture de l'entreprise freee au moment de l'ouverture en tant que propriétaire unique. La déclaration gratuite est fournie pour les cabinets d'expertise comptable.

Secteur Logiciels