Frencken Group Limited est une entreprise mondiale de solutions technologiques intégrées. La société fournit des solutions de conception et d'équipement d'origine ainsi que des solutions de fabrication intégrées diversifiées à des multinationales dans les secteurs de l'analyse et des sciences de la vie, de l'automobile, des soins de santé, de l'industrie et des semi-conducteurs. Les segments de la société comprennent la mécatronique, les services de fabrication intégrée (IMS), les services de gestion et de détention d'investissements et les autres segments. La mécatronique est spécialisée dans la conception et la fabrication d'assemblages électromécaniques complexes et de systèmes d'automatisation pour les fabricants d'équipements d'origine. IMS est spécialisée dans les solutions intégrées de fabrication de composants en plastique destinés à être assemblés en modules et en produits finis. La société conçoit et fabrique également des filtres à huile. Les Autres comprennent des investissements dans des holdings immobilières et dans des sociétés qui produisent, testent et commercialisent des produits adhésifs de haute performance et des produits de gestion thermique.

Secteur Machines et équipements industriels