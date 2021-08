Lire la suite FREYR Battery SA est une société basée au Luxembourg, qui développe des batteries et des cellules de batteries. La société est spécialisée dans la production de matériaux nécessaires à la fabrication de cellules de batteries. Elle vend également des batteries et des cellules de batteries sur les marchés, notamment la mobilité électrique, les systèmes de stockage d'énergie ainsi que les applications marines et... Secteur Equipements et composants électriques Agenda -