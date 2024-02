FS KKR Capital Corp. est une société de développement commercial (BDC) dont l'objectif est de fournir des solutions de crédit personnalisées aux entreprises privées du marché intermédiaire des États-Unis (U.S.). La société est une société d'investissement à capital fixe non diversifiée. Ses objectifs d'investissement sont de générer un revenu courant et, dans une moindre mesure, une appréciation du capital à long terme. Son portefeuille se compose principalement d'investissements dans des prêts garantis de premier rang et des prêts garantis de second rang de sociétés américaines privées de taille moyenne et, dans une moindre mesure, de prêts subordonnés et de certains prêts de financement basés sur l'actif de sociétés américaines privées. En outre, une partie du portefeuille de la société peut être composée d'actions et de titres apparentés, d'obligations d'entreprises, de produits structurés, d'autres titres de créance et de produits dérivés, y compris des swaps de rendement total et des swaps de défaut de crédit. Elle investit dans des secteurs tels que les services financiers, les services commerciaux et professionnels, entre autres. Il est conseillé par FS/KKR Advisor, LLC.