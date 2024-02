FSN Co Ltd, anciennement FutureStream Networks Co Ltd, est une entreprise coréenne principalement active dans le domaine du marketing numérique. La société exerce ses activités par le biais de quatre secteurs. Le segment AD Tech exploite principalement des plateformes publicitaires. Le secteur AD Agency s'occupe principalement de la production et de l'agence de publicités sur le Web et les mobiles. Le segment Overseas Business exploite principalement des activités de publicité et de marketing mobiles. Le segment Other exploite principalement des activités de commerce des médias et des activités online to offline (O2O).

Secteur Publicité et marketing