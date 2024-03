Futu Holdings Limited est une holding d'investissement qui propose des plateformes de courtage numérisées. La société est impliquée dans la fourniture de services de courtage en ligne et de services de financement sur marge par le biais de logiciels et de sites web. La société fournit principalement des services d'investissement par le biais de sa plateforme de courtage numérique sous le nom de Futu NiuNiu. Les services offerts par la société comprennent l'exécution de transactions et le financement sur marge, qui permettent à ses clients de négocier des titres sur différents marchés, tels que des actions, des warrants, des options et des fonds négociés en bourse (ETF). En outre, la société fournit également des informations financières et des services communautaires en ligne.