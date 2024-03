G-III Apparel Group, Ltd. conçoit, se procure et commercialise une gamme de vêtements, notamment des vêtements d'extérieur, des robes, des vêtements de sport, des maillots de bain, des costumes pour femmes et des vêtements de performance pour femmes, ainsi que des sacs à main pour femmes, des chaussures, de la petite maroquinerie, des accessoires pour temps froid et des bagages. Ses segments comprennent les opérations de vente en gros et les opérations de vente au détail. Le segment des opérations de gros comprend les ventes de produits aux détaillants sous des marques propres, des marques sous licence et des marques privées, ainsi que les ventes liées aux activités de Vilebrequin et de Karl Lagerfeld, autres que les ventes de produits sous la marque Karl Lagerfeld Paris dans ses magasins de détail et ses points de vente numériques. Le secteur de la vente au détail consiste principalement en des ventes directes aux consommateurs par l'intermédiaire des magasins gérés par la société et des canaux numériques. Les canaux de vente au détail exploités par la société sont principalement les magasins DKNY et Karl Lagerfeld Paris, ainsi que les canaux numériques pour DKNY, Donna Karan, Karl Lagerfeld Paris, G.H. Bass, Andrew Marc et Wilsons Leather.

Secteur Habillement et accessoires