Gefran SpA est une société basée en Italie, active dans la conception et la fabrication de systèmes et de composants pour l'automatisation des processus industriels dans les industries du plastique et du caoutchouc. L'activité de la société est divisée en trois secteurs de production : Capteurs, Composants d'automatisation et Entraînements. L'activité Capteurs propose une gamme de produits pour la mesure des quatre grandeurs physiques que sont la température, la pression, la position et la force. L'activité Automation Components s'articule autour de trois lignes de produits : les contrôleurs électroniques, les commutateurs statiques et les produits d'automatisation avancés, tels que les interfaces opérateurs et les automates programmables. L'activité Drives développe des produits et des solutions pour la régulation de la vitesse, tels que des variateurs, des convertisseurs d'induit et des servo-variateurs. Elle propose également des systèmes pour l'exploitation de l'énergie photovoltaïque. En juillet 2013, elle a acquis une participation de 100% dans Sensormate AG, une société suisse spécialisée dans la conception, le développement et la vente de capteurs industriels.

Secteur Equipements et pièces électroniques