Genesis Minerals Limited est une société australienne d'exploration aurifère et de développement minier. Les principales activités de la société sont le traitement à Mt Morgans, l'exploration des lots de concessions qu'elle détient à 100 % à Laverton et Leonora et les activités de pré-développement du projet aurifère Ulysses. Mt Morgans comprend un portefeuille de ressources minérales à ciel ouvert et souterraines, une usine conventionnelle de traitement par lixiviation au carbone de 2,9 millions de tonnes par an (Mtpa), ainsi qu'une zone d'exploration très prometteuse. Le projet aurifère de Leonora est situé à environ 30 kilomètres (km) au sud de Leonora et à 200 km au nord de Kalgoorlie, dans les champs aurifères de l'est de l'Australie occidentale. Le projet aurifère Barimaia est situé dans le district de Murchison en Australie occidentale, à environ 10 kilomètres au sud-est de la mine d'or Mt Magnet. Les activités de Leonora comprennent également la mine souterraine de Gwalia, l'usine de traitement de Leonora d'une capacité de 1,4 million de tonnes par an, le projet Tower Hill, le projet Zoroastrian et les projets réfractaires Aphrodite et Harbour Lights.

Secteur Or