GeoPark Ltd est une société basée en Colombie qui opère dans le secteur de l'énergie. En tant qu'explorateur, opérateur et consolidateur de pétrole et de gaz, la société possède des actifs et des plateformes de croissance en Colombie, en Équateur, au Chili et au Brésil. Ses intérêts opérationnels dans 42 blocs d'hydrocarbures comprennent l'exploration et la production (E&P) de gaz naturel et la production de pétrole brut sur terre et en mer.