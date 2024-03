Green Brick Partners, Inc. est une société diversifiée de construction de logements et d'aménagement du territoire qui opère au Texas, en Géorgie et en Floride et qui détient une participation minoritaire dans un constructeur de logements du Colorado. La société est engagée dans tous les aspects du processus de construction de maisons, y compris l'acquisition et le développement de terrains, les autorisations, la conception, la construction, les services de titres et d'hypothèques, le marketing et les ventes et la création d'images de marque dans ses quartiers résidentiels et ses communautés planifiées. La société opère à travers trois segments : Builder operations Central, Builder operations Southeast, et Land development. Les opérations de ses constructeurs au Texas. Le segment Builder operations Southeast représente les activités de ses constructeurs en Géorgie et en Floride. Le secteur de l'aménagement du territoire acquiert des terrains pour l'aménagement de lots résidentiels qui sont transférés aux constructeurs qu'il contrôle ou vendus à des constructeurs tiers. Il possède également cinq filiales de construction de maisons au Texas.

Secteur Construction de logements