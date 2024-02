Grocery Outlet Holding Corp. est un détaillant de produits de consommation et de produits frais de marque vendus par l'intermédiaire d'un réseau de magasins indépendants. La société exploite environ 440 magasins en Californie, à Washington, dans l'Oregon, en Pennsylvanie, dans l'Idaho, au Nevada, dans le Maryland et dans le New Jersey. L'offre de la société comprend des produits de base, des produits d'épicerie, des fruits et légumes, des produits réfrigérés et surgelés, de la bière et du vin, de la viande fraîche et des fruits de mer, des articles d'usage courant, ainsi que des produits de santé et de beauté. Ces produits comprennent une large sélection de produits naturels, biologiques, spécialisés et sains (NOSH). La société exploite huit centres de distribution, dont trois sont gérés par elle-même et cinq par des tiers. Elle dispose d'une flotte de transport interne ainsi que de relations avec des partenaires de transport qui assurent les livraisons à ses magasins. La société concentre ses efforts de marketing centralisés principalement sur les annonces numériques, les médias sociaux, les publicités télévisées et radiophoniques, les circulaires imprimées et l'affichage en magasin et à l'extérieur.

Secteur Vente au détail et distribution alimentaire