Guess Inc. conçoit, commercialise, distribue et concède sous licence des collections de vêtements et d'accessoires pour hommes, femmes et enfants. Les segments de la société comprennent la vente au détail en Amérique, la vente en gros en Amérique, l'Europe, l'Asie et l'octroi de licences. Son secteur Americas Retail vend ses produits directement aux consommateurs par l'intermédiaire d'un réseau de magasins de détail et de magasins d'usine gérés directement et de sites de commerce électronique dans les Amériques. Son segment Americas Wholesale vend ses produits par l'intermédiaire de canaux de vente en gros dans les Amériques et à des distributeurs tiers basés en Amérique centrale et en Amérique du Sud, ainsi qu'à des points de vente au détail sous licence exploités par ses partenaires de vente en gros. Le segment Europe vend ses produits par l'intermédiaire de canaux de vente directe au consommateur et de canaux de vente en gros dans toute l'Europe et au Moyen-Orient. Son segment Asie vend ses produits par l'intermédiaire de canaux de vente directe aux consommateurs et de vente en gros dans toute l'Asie et le Pacifique. Le segment "Licences" comprend les activités mondiales de concession de licences.

Secteur Détaillant habillement et accessoires