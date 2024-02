Gujarat Pipavav Port Limited est une société basée en Inde qui est principalement engagée dans les réseaux portuaires. La société opère dans le secteur des services portuaires, qui comprend principalement des services tels que les services maritimes, la location de postes d'amarrage, les droits de quai, la manutention de conteneurs, les opérations de triage, l'acconage et les activités connexes en Inde. La société est engagée dans la construction, l'exploitation et la maintenance d'un port tous temps à Pipavav. Le port de la société est conçu pour accueillir des marchandises en vrac, des conteneurs, des cargaisons liquides et des cargaisons roulantes (RORO) et pour fournir des services portuaires, tels que des opérations de manutention et de stockage. Ses outils comprennent un localisateur de services, un système de suivi et de localisation, des alertes de terminaux, des services de données et une interface de programmation d'applications (API). Les services de la société comprennent la vente d'équipements portuaires d'occasion, un programme de logistique à faible émission de carbone, des services de grue et d'ingénierie, des services de quai et maritimes, des services frigorifiques, l'empotage et le dépouillement, le stockage et l'entreposage, des services et des réparations de conteneurs, ainsi que des services de porte.

Secteur Services portuaires