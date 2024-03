Hansoh Pharmaceutical Group Company Limited est spécialisé dans le développement, la fabrication et la commercialisation de produits pharmaceutiques destinés au traitement des tumeurs, des maladies infectieuses, métaboliques et auto-immunes. Le CA par source de revenus se répartit comme suit : - ventes de produits pharmaceutiques (99,1%) ; - ventes de services de recherche et de développement (0,9%).

Secteur Produits pharmaceutiques