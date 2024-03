Hanza AB, anciennement Hanza Holding AB, est une entreprise manufacturière basée en Suède. La société propose à ses clients une combinaison de conseils et de solutions de fabrication personnalisées dans les domaines de la mécanique et de l'électronique. Les activités de la société sont divisées en trois segments : Le segment des marchés principaux, qui regroupe les unités de production situées à proximité des principaux marchés géographiques de Hanza, à savoir la Suède, la Finlande, la Norvège et l'Allemagne ; Le segment des autres marchés, qui regroupe les unités de production situées en dehors des principaux marchés géographiques de HANZA. Il comprend les pôles de production de HANZA dans les pays baltes, en Europe centrale et en Chine ; et le segment du développement commercial, qui comprend principalement des fonctions à l'échelle du groupe au sein de la société mère, ainsi que des projets et des fonctions à l'échelle du groupe qui ne sont pas attribués aux deux autres segments. Hanza AB a été fondée en 2008 et exerce ses activités en Suède, en Finlande, en Estonie, en Pologne, en République tchèque, en Allemagne et en Chine.

Secteur Equipements et pièces électroniques