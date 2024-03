Haynes International, Inc. développe, fabrique, commercialise et distribue des alliages à base de nickel et de cobalt technologiquement avancés, principalement destinés à l'aérospatiale, aux turbines à gaz industrielles et aux industries de traitement chimique. Ses produits se composent d'alliages résistants aux hautes températures (HTA) et d'alliages résistants à la corrosion (CRA). Les produits HTA sont utilisés par les fabricants d'équipements soumis à des températures élevées, tels que les moteurs à réaction, les turbines à gaz et les équipements industriels de chauffage et de traitement thermique. Les produits CRA sont utilisés dans des applications qui nécessitent une résistance aux milieux corrosifs que l'on trouve dans le traitement chimique, le contrôle des émissions des centrales électriques et le traitement des déchets dangereux. La société produit ses alliages à haute performance principalement sous forme de feuilles, de bobines et de plaques. En outre, la société fabrique ses produits sous forme de tubes sans soudure et soudés, de brames, de barres, de billettes et de fils. Elle possède des sites de production dans l'Indiana, en Louisiane et en Caroline du Nord.

Secteur Acier