HFCL Limited est une entreprise technologique mondiale basée en Inde. La société est un facilitateur d'infrastructures de télécommunications, qui se concentre sur le développement d'infrastructures de télécommunications, l'intégration de systèmes, la fabrication et la fourniture d'équipements de télécommunications, de fibres optiques et de câbles à fibres optiques (OFC). La société fournit des solutions clés en main aux fournisseurs de services de télécommunications, aux chemins de fer, à la défense, aux villes intelligentes et aux projets de surveillance. Ses segments comprennent les produits de télécommunications, les contrats et services clés en main et autres. Ses produits comprennent la fibre optique et les câbles, tels que la fibre optique, le micro câble, le câble micro module, le câble aérien, le câble blindé, le câble non blindé, le câble FTTH et les solutions de connectivité passive ; l'équipement de télécommunications, tel que le point d'accès Wi-Fi 5 et 6 intérieur et extérieur, les commutateurs Ethernet L2/L3, les radios point à point à bande sans licence et le système de gestion de réseau basé sur le cloud, et l'électronique, tel que les dispositifs électro-optiques, les fusibles électroniques, le VMS et l'analyse vidéo et le relais radio de haute capacité.

Secteur Communications et réseautage