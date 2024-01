Hims & Hers Health, Inc. est une plateforme qui s'adresse d'abord aux consommateurs et qui vise à leur offrir des expériences personnalisées en matière de santé et de bien-être. La plateforme numérique de l'entreprise permet d'accéder à des traitements pour une gamme de conditions, y compris celles liées à la santé sexuelle, à la perte de cheveux, à la dermatologie, à la santé mentale et aux soins primaires. Elle met les patients en relation avec des professionnels de santé agréés qui peuvent prescrire des médicaments le cas échéant. Les ordonnances sont exécutées en ligne par des pharmacies agréées, sur la base d'un abonnement. Grâce aux applications mobiles Hims & Hers, les consommateurs peuvent accéder à une gamme de programmes éducatifs, de contenus de bien-être, de soutien communautaire et d'autres services qui favorisent la santé et le bien-être tout au long de la vie. Les produits de la société comprennent des shampooings, des après-shampooings, des gommes à la biotine, des crèmes anti-âge, des sérums à la vitamine C, des crèmes contre l'acné et des crèmes hydratantes. Ses produits sont vendus dans des dizaines de milliers de points de vente aux États-Unis.

Secteur Installations et services en soins de santé