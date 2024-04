Hirose Electric Co Ltd est une société basée au Japon qui fabrique et vend principalement des connecteurs multipolaires, des connecteurs coaxiaux et d'autres composants électroniques. La société opère à travers deux secteurs d'activité. Le segment des connecteurs multipolaires fabrique et vend des connecteurs ronds, des connecteurs carrés et des connecteurs pour cartes de circuits imprimés. Le segment des connecteurs coaxiaux fournit des connecteurs coaxiaux et des connecteurs optiques. Il fabrique et vend également des dispositifs médicaux électroniques et des microcommutateurs.

Secteur Equipements et pièces électroniques