HMC Capital Limited est un gestionnaire d'actifs alternatifs. Il investit dans des stratégies d'actifs réels élevés pour le compte de particuliers, de grandes institutions et de super fonds. Elle gère HomeCo Daily Needs REIT, HealthCo Healthcare and Wellness REIT et HMC Capital Partners Fund I. Elle gère environ 6 milliards de dollars d'actifs externes dans les secteurs de l'immobilier et du capital-investissement. HomeCo Daily Needs REIT est un fonds d'investissement immobilier qui investit dans des actifs de proximité dans les sous-secteurs cibles de la vente au détail de proximité, de la vente au détail en grande surface et de la santé et des services. HealthCo Healthcare and Wellness REIT est un fonds d'investissement immobilier qui investit dans des hôpitaux, des maisons de retraite, des crèches, des administrations, des sciences de la vie et de la recherche, des soins primaires et des biens immobiliers de bien-être, ainsi que dans d'autres biens immobiliers de santé et de bien-être adjacents. HMC Capital Partners Fund I est un fonds qui offre une exposition à une stratégie d'investissement à forte conviction visant à générer des rendements supérieurs ajustés au risque.

Secteur Développement et opérations immobilières