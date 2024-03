HOLCIM : Oddo BHF relève son opinion

Le 28 mars 2024 à 09:50 Partager

Oddo BHF relève son opinion sur Holcim de 'neutre' à 'surperformance' avec un objectif de cours porté de 73 à 95 francs suisses, compte tenu de la mise à jour des données de marché et de la prise en compte dans le bêta du spin off des activités nord-américaines.



Selon le bureau d'études, cette opération permettra sans doute de débloquer de la valeur à moyen terme, et la 'bad co' 'sera beaucoup plus attractive, dotée d'un dividende maintenu à trois francs suisses en ligne avec Holcim pré spin off'.



'Au cours actuel, la 'bad co' serait valorisée à 4,4 fois la VE/EBITDA (21% de FCF et 15% de dividende yield), une hérésie par rapport au rendement moyen de l'indice SMI à 3,5% et en tête de peloton à 6,4% pour Swiss Re et 5,6% Swiss Life', poursuit l'analyste.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.