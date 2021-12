Holcim prend l'ascenseur après une acquisition aux Etats-Unis

Zurich (awp) - Le titre Holcim a ouvert en hausse jeudi matin à la Bourse suisse. Le groupe va acquérir la société américaine Malarkey Roofing Products. La transaction est valorisée à 1,35 milliard de dollars (1,24 milliard de francs suisses) et sera entièrement financée en numéraire, a indiqué le groupe de matériaux de construction jeudi dans un communiqué.

A 9h51, le titre Holcim prenait 2,2% à 46,16 francs suisses, en tête des valeurs vedettes, tandis que l'indice SMI était à l'équilibre.

Le géant du secteur prévoit des synergies de 40 millions de dollars par an d'ici à trois ans. L'opération aura un effet positif sur le bénéfice par action dès 2022. Elle sera finalisée au premier semestre 2022, écrit la société zougoise. Malarkey est une société active sur le marché des toitures résidentielles. Après son intégration, le département Solutions et Produits représentera 30% du chiffre d'affaires d'Holcim.

Moins d'un an après l'acquisition de Firestone Building Products, Holcim franchit une nouvelle étape importante pour devenir un acteur incontournable de la toiture aux Etats-Unis, commente Vontobel. Cette acquisition devrait se traduire par une performance commerciale plus stable et une valorisation plus élevée, notent les analystes, qui laissent leur recommandation d'achat et leur objectif de cours de 65 francs suisses inchangés.

Le prix d'achat de Malarkey est modéré compte tenu de l'étendue des synergies annoncées, estime la Banque cantonale de Zurich, qui confirme sa recommandation "surpondérer". L'acquisition est conforme à la stratégie d'expansion du département Produits & Solutions.

rq/fr