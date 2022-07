Holcim s'empare d'activités du canadien Mathers

Zurich (awp) - Le géant des matériaux de construction s'empare pour un montant non dévoilé d'activités du groupe familial québécois Mathers, comprenant notamment Carrière et Pavage Saint-Eustache. La multinationale zougoise précise dans son communiqué vendredi qu'il s'agit de sa plus grosse acquisition dans le domaine des agrégats au Canada oriental depuis plus de dix ans.

Le site de Saint-Eustache - présenté comme le principal producteur québécois de pierre concassée - occupe 80 employés, qui rejoindront les effectifs d'Holcim.

jh/rq