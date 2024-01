Home Product Center Public Company Limited est une entreprise thaïlandaise de vente au détail de produits d'amélioration de l'habitat. La société est principalement engagée dans le commerce d'une gamme de biens et de matériaux pour la construction, l'ajout, la remise à neuf, la rénovation et l'amélioration des bâtiments, des maisons et des résidences, et dans la fourniture de services connexes au commerce de détail, ainsi que dans la location d'espaces et la fourniture de services d'utilité publique. Ses catégories de produits pour la vente au détail de produits d'amélioration de l'habitat comprennent les lignes dures et les lignes douces. Sa ligne dure comprend des outils, de la peinture, des articles de rénovation, des articles de salle de bain et sanitaires, des cuisines, des appareils ménagers et des équipements électriques. Sa gamme de produits à prix modérés comprend la literie, les textiles de maison, le mobilier, l'éclairage, les produits de décoration et les accessoires ménagers. Ses services au détail comprennent la rénovation, l'installation, le déménagement et la réparation, l'inspection, le nettoyage et l'entretien de divers appareils électriques, les services de lavage, de nettoyage et de stérilisation, ainsi que l'amélioration de l'habitat.

Secteur Détaillants en produits et services de bricolage