* FIRSTSUN CAPITAL BANCORP ET HOMESTREET, INC. ANNONCENT UNE FUSION STRATÉGIQUE TRANSFORMATIONNELLE ET UNE LEVÉE DE FONDS DE 175 MILLIONS DE DOLLARS
* HOMESTREET INC : LES ACTIONNAIRES DE HOMESTREET RECEVRONT 0,4345 ACTION ORDINAIRE DE FIRSTSUN POUR CHAQUE ACTION ORDINAIRE DE HOMESTREET
* HOMESTREET INC : PROPOSITION D'ACCORD POUR 14,75 $ PAR ACTION
* HOMESTREET INC - L'OPÉRATION SE TRADUIT PAR UNE AUGMENTATION DE PLUS DE 30 % DU BÉNÉFICE NET ESTIMÉ DE FSUN POUR 2025
* HOMESTREET : MOLLIE HALE CARTER, PRESIDENT EXECUTIF DE FIRSTSUN, ET NEAL ARNOLD, CEO DE FIRSTSUN, CONSERVERONT LEURS FONCTIONS ACTUELLES AU SEIN DE LA SOCIETE COMBINEE
* HOMESTREET : MARK MASON, PRÉSIDENT EXÉCUTIF, PRÉSIDENT ET DIRECTEUR GÉNÉRAL DE HOMESTREET, OCCUPERA LE POSTE DE VICE-PRÉSIDENT EXÉCUTIF DE COMBINED CO
* HOMESTREET INC - TROIS ADMINISTRATEURS ACTUELS DE HOMESTREET, DONT MASON, REJOINDRONT LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ COMBINÉE À LA CLÔTURE DE L'OPÉRATION
* HOMESTREET - DANS LE CADRE D'UNE OPÉRATION DE LEVÉE DE FONDS, FIRSTSUN VENDRA ENVIRON 2,46 MILLIONS D'ACTIONS ORDINAIRES AU PRIX DE 32,50 DOLLARS PAR ACTION LORS DE L'ANNONCE DE L'OPÉRATION.
* HOMESTREET INC - DANS LE CADRE D'UNE OPÉRATION DE LEVÉE DE FONDS, FIRSTSUN VENDRA ENVIRON 2,92 MILLIONS D'ACTIONS ORDINAIRES AU PRIX DE 32,50 DOLLARS PAR ACTION À LA CLÔTURE DE L'OPÉRATION.
* HOMESTREET INC - L'ENTITÉ COMBINÉE DEVRA ÊTRE LISTE AU NASDAQ APRÈS LA CLÔTURE Texte source pour Eikon : Couverture supplémentaire de l'entreprise :