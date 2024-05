Humana Inc. figure parmi les principales compagnies américaines d'assurance-santé et de services médicaux complémentaires. Les revenus par activité se répartissent comme suit : - prestations d'assurance santé (95,2%) : aux bénéficiaires de régimes subventionnés par le gouvernement, aux groupes d'employeurs et aux particuliers ; - prestations de services (3,8%) : prestations de services de soins de santé, de soins primaires, de soins cliniques à domicile, de coaching santé, de prescription de médicaments, de services pharmaceutiques, etc. ; - autres (1%).

Secteur Système de soins de santé