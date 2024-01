Communiqué officiel de HYDROGÈNE DE FRANCE

Bordeaux, le 18 janvier 2024 – Au titre du contrat de liquidité confié par HYDROGENE DE FRANCE à NATIXIS ODDO BHF, à la date du 31/12/2023 les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :

17 590 titres

161 314,33 euros

Sur la période du 01/07/2023 au 31/12/2023 ont été exécutées :

à l'achat 1 296 transactions 35 579 titres 495 376,21 euros à la vente 1 355 transactions 30 610 titres 432 120,82 euros

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité dédié :

0 titres

300 000 euros

À PROPOS DE HYDROGÈNE DE FRANCE (HDF Energy)

HDF Energy est pionnier mondial de centrales électriques à hydrogène de forte puissance. La Société conçoit et développe des centrales qui produisent une énergie renouvelable non-intermittente, non-polluante, jour et nuit. De plus, HDF Energy organise, par le biais de sociétés de projet dédiées, leur financement, construction et exploitation.

HDF est le concepteur des centrales Renewstable®, son modèle phare, centrales multi-mégawatts produisant une électricité continue à partir d'énergies renouvelables intermittentes (éolien ou solaire) et d'un stockage massif d'énergie sous forme d'hydrogène vert généré sur place.

HDF Energy est également un industriel qui fabriquera en série, dès 2024, dans son usine proche de Bordeaux, la brique la plus stratégique de ses centrales électriques : les piles à combustible de forte puissance. Grâce à cette activité industrielle, HDF Energy, acteur majeur de la production d'électricité pour les réseaux, devient aussi acteur de la mobilité lourde, maritime et ferroviaire. La société développe, avec des partenaires stratégiques, des projets de locomotives de fret hydrogène ainsi que des projets de propulsion de grands navires et leur génération auxiliaire d'énergie.

Présent sur les cinq continents, HDF Energy développe un portefeuille d'affaires de plus de 5 milliards d'euros à ce jour.

HDF Energy est cotée sur le compartiment B d'Euronext, membre du segment « Euronext Tech Leaders ».

Contacts

Relations Investisseurs Relations Presse Hélène De Watteville

Tél. +33 (0)1 53 67 36 33

hdf-energy@actus.fr Serena BONI

+33 (0)4 72 18 04 92

sboni@actus.fr

