BERLIN (dpa-AFX) - Le prestataire de services financiers Hypoport s'attend à une nouvelle reprise après l'effondrement des affaires dans le domaine des crédits immobiliers. La récente baisse des taux d'intérêt, une légère baisse des prix de l'immobilier et une hausse des loyers devraient motiver davantage de familles à acheter un logement, a déclaré lundi le président du directoire Ronald Slabke lors de la présentation des chiffres clés du quatrième trimestre. Cette tendance devrait se poursuivre en 2024. Pour la première fois depuis le début de la crise, la plateforme Europace d'Hypoport a négocié un plus grand nombre de prêts à la construction, de crédits à tempérament et de contrats d'épargne-logement que l'année dernière à la même période. L'action Hypoport, déjà malmenée, est repartie à la hausse après ces nouvelles.

Le titre a gagné huit pour cent à 179,70 euros en milieu de matinée et faisait ainsi partie des leaders de l'indice des petites valeurs SDax. En même temps, il a plus que compensé les pertes de cours qu'il avait subies depuis le début de l'année. L'action est toutefois loin des cours records de l'époque de la crise de Corona : il y a près de trois ans, en février 2021, les investisseurs avaient payé jusqu'à 618 euros pour le titre. Depuis, le cours est revenu à un niveau similaire à celui d'avant la pandémie en 2019.

Slabke voit cependant des raisons d'être confiant - et étaye ses propos avec les derniers chiffres d'affaires. Ainsi, la plateforme immobilière Europace a atteint au quatrième trimestre un volume négocié de 15,48 milliards d'euros, soit 0,4 pour cent de plus qu'un an auparavant. Les prêts à la construction ont même augmenté de 7,7 pour cent pour atteindre 12,71 milliards d'euros. Ce sont surtout les affaires avec les caisses d'épargne et les banques coopératives qui ont connu une forte croissance. Toutefois, la demande de contrats d'épargne-logement a baissé de près de 40 pour cent.

Pendant des années, les taux d'intérêt bas ont stimulé les activités de crédit immobilier d'Hypoport. Lorsque les taux d'intérêt ont nettement augmenté, la demande a encore brièvement augmenté. Mais la situation s'est ensuite dégradée. En 2022 comme en 2023, le conseil d'administration a dû renoncer à ses objectifs commerciaux auparavant plus optimistes. Pour 2023, la direction prévoit depuis l'automne une baisse du chiffre d'affaires pouvant atteindre 25 pour cent.

Au cours des neuf premiers mois, Hypoport a même enregistré une perte d'environ trois millions d'euros avant intérêts et impôts (Ebit). Pour l'ensemble de l'année, le conseil d'administration a néanmoins prévu un bénéfice d'exploitation de 10 à 15 millions d'euros grâce à des effets spéciaux positifs. Hypoport publiera l'ensemble de ses résultats provisoires le 11 mars.