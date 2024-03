Hyundai Mipo Dockyard Co Ltd est une société coréenne principalement active dans le domaine de la construction navale. La société fabrique et vend principalement des navires, notamment des transporteurs de produits pétrochimiques, des transporteurs de gaz de pétrole liquéfié (GPL), des transporteurs d'automobiles, des transporteurs de passagers (PC), des vraquiers (BC), des porte-conteneurs, des porte-conteneurs réfrigérés, des transporteurs d'asphalte, des navires de soutien aux opérations maritimes, et autres.

Secteur Construction navale