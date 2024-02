i-80 Gold Corp. est une société minière qui se consacre à l'exploration, au développement et à la production de gisements minéraux d'or et d'argent aux États-Unis. Les projets de la société comprennent Lone Tree (y compris Buffalo Mountain), Ruby Hill, Granite Creek et Mccoy-Cove. La société détient une participation de 100 % dans le projet Lone Tree, qui est situé dans la tendance de Battle Mountain, de Nevada Gold Mines LLC. Elle détient une participation de 100 % dans la propriété Buffalo Mountain, située dans la tendance Battle Mountain, qui lui a été cédée par Nevada Gold Mines. Le projet Ruby Hill, qu'elle détient à 100 %, est l'hôte d'une mine à ciel ouvert en production, située sur la tendance Battle Mountain, dans le nord du Nevada. Son projet Granite Creek est situé à l'intersection des tendances Getchell et Battle Mountain, à proximité des exploitations minières Twin Creeks et Turquoise Ridge de Nevada Gold Mines. Elle détient une participation de 100 % dans le projet McCoy-Cove, situé sur la tendance Battle Mountain, immédiatement au sud de l'exploitation Phoenix de Nevada Gold Mines.

Secteur Or