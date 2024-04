IAMGOLD Corporation est un producteur et développeur d'or intermédiaire basé au Canada. Les principales activités de la société sont l'exploration, le développement et l'exploitation de propriétés minières aurifères en Amérique du Nord et en Afrique de l'Ouest. Ses projets comprennent Essakane, Westwood et Cote Gold. Le projet Essakane est situé dans le nord-est du Burkina Faso, en Afrique de l'Ouest. Il chevauche la limite des provinces de l'Oudalan et du Séno dans la région du Sahel du Burkina Faso et se trouve à environ 330 kilomètres au nord-est de la capitale, Ouagadougou. Le projet Westwood est situé sur la propriété Doyon, à 2,5 km à l'est de l'ancienne mine d'or Doyon, dans le canton de Bousquet. Le projet Cote Gold est situé dans les cantons de Chester et Yeo, dans le district de Sudbury, au nord-est de l'Ontario. La société détient un intérêt de 100 % dans le projet aurifère Nelligan, situé à 60 km au sud-ouest de Chibougamau, au Québec, au Canada. Elle détient également des claims de Nelligan, ainsi que d'autres propriétés d'exploration à un stade précoce dans le nord du Québec.

Secteur Or