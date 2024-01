ICICI Lombard General Insurance Company Limited est une compagnie d'assurance générale basée en Inde. La société offre une couverture d'assurance pour l'automobile, la santé, les voyages, l'habitation, les voyages d'études, etc. Ses segments comprennent l'incendie, l'ingénierie, le fret maritime, la coque de navire, le DO automobile, le TP automobile, l'indemnisation des accidents du travail, la responsabilité civile/produit, les accidents personnels, l'aviation, la santé, l'assurance crédit, l'assurance récolte/météo et d'autres. Elle propose divers produits, tels que l'assurance automobile, l'assurance voiture, l'assurance deux-roues, l'assurance santé, l'assurance santé complète ICICI Lombard, l'assurance santé complémentaire, l'assurance accidents personnels, l'assurance voyages internationaux, l'assurance habitation, l'assurance maritime, l'assurance commerciale, l'assurance rurale, la cyber-assurance, l'assurance tierce partie et l'assurance récoltes. Elle offre également divers services, tels que le règlement des griefs, la récupération des devis, les réclamations intimes, les réclamations maritimes/de biens, le chat en direct et le renouvellement de la police.

Secteur Assureurs et courtiers généralistes