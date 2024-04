ICICI Lombard General Insurance Company Limited est une compagnie d'assurance générale basée en Inde. La société propose une gamme complète et diversifiée de produits par le biais de multiples canaux de distribution, notamment l'assurance automobile, l'assurance maladie, l'assurance récolte, l'assurance incendie, l'assurance accidents corporels, l'assurance maritime, l'assurance ingénierie et l'assurance responsabilité civile. Ses segments comprennent l'incendie, la marine, la santé (y compris les accidents personnels), divers, l'assurance des récoltes et l'automobile. Le segment Santé, y compris les accidents corporels, comprend la vente au détail de produits de santé, les activités des groupes de santé et les activités des gouvernements en matière de santé. Le segment "Divers" comprend les activités de détail et les activités diverses des entreprises du groupe. L'assurance automobile comprend l'assurance automobile, l'assurance moto et l'assurance automobile flottante. L'assurance santé comprend Health AdvantEdge, MaxProtect, Health Booster, Personal Protect, Arogya Sanjeevani Policy, Saral Suraksha Bima et d'autres. Ses autres assurances comprennent l'assurance récolte, l'assurance NRI, l'assurance cybernétique, la police ICICI Bharat Griha Raksha et d'autres.

Secteur Assureurs et courtiers généralistes