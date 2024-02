ICU Medical, Inc. développe, fabrique et vend des produits médicaux utilisés dans la thérapie par perfusion, l'accès vasculaire et les applications de soins vitaux. Le portefeuille de produits de la société comprend des pompes à perfusion ambulatoires, à seringue et à grand volume, ainsi que des logiciels de sécurité ; des kits de perfusion dédiés et non dédiés, des connecteurs de perfusion sans aiguille, des cathéters de perfusion périphériques et des solutions de perfusion stériles ; des dispositifs de transfert en circuit fermé et des systèmes de préparation en pharmacie ; ainsi qu'une gamme de produits respiratoires, d'anesthésie, de surveillance des patients et de gestion de la température. Ses principaux produits de systèmes de perfusion sont des kits de perfusion dédiés et d'autres produits. Ses principaux produits de solutions intraveineuses comprennent la thérapie intraveineuse et les diluants et l'irrigation. Ses principaux produits de soins intensifs comprennent le système de surveillance hémodynamique Cogent 2-en-1, le système de surveillance hémodynamique CardioFlo, les cathéters de surveillance du débit cardiaque TDQ et OptiQ, les cathéters d'oxymétrie veineuse TriOxTM, les transducteurs de pression artérielle Transpac et le système fermé de prélèvement et de conservation du sang SafeSet.