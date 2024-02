Implenia AG / Mot-clé(s) : Entrées des commandes

Implenia remporte plusieurs grands projets complexes de génie civil et de bâtiment en Suisse et en Allemagne



06.02.2024 / 07:00 CET/CEST



Assainissement du tronçon autoroutier Thoune Sud-Spiez | Réfection de l’autoroute urbaine St-Gall Ouest-Est | Accent sur l’amélioration de la sécurité et de la protection antibruit et environnementale | Projet de bâtiment durable à Munich | Volume de commande pour Implenia de plus de CHF 110 millions Glattpark (Opfikon), le 6 février 2024 – Implenia a remporté deux projets de génie civil en Suisse et de nouveaux marchés dans le bâtiment en Allemagne. Ces mandats s’inscrivent dans la stratégie du Groupe axée sur les grands projets complexes. Les équipes hautement spécialisées d’Implenia pourront mettre à profit leur longue expérience et leurs vastes compétences en planification, coordination et réalisation de projets complexes. Le volume de commande total pour Implenia dépasse les CHF 110 millions.



Grands projets autoroutiers complexes en Suisse – amélioration de la sécurité et de la protection antibruit et environnementale

L’Office fédéral des routes (OFROU) a confié la rénovation complète du tronçon autoroutier N06 entre Thoune Sud et Spiez au consortium Niesen, réunissant à parts égales les partenaires Walo Bertschinger AG, Kästli Bau AG, Weibel SA et Implenia. Le marché total s’élève à CHF 100 millions, CHF 25 millions reviendront à Implenia. Au programme des travaux : le remplacement des chaussées actuelles en béton par un revêtement routier peu bruyant, la transformation de deux aires de repos, l’assainissement de plusieurs ponts, la construction de murs antibruit et de systèmes de retenue des véhicules ainsi que la construction de trois nouveaux systèmes d’évacuation et de traitement des eaux de chaussée (SETEC). Le chantier démarrera au deuxième trimestre 2024 et devrait s’achever au premier trimestre 2028. Le trafic sera maintenu durant les travaux effectués par équipe, d’où une logistique et une sécurité du chantier particulièrement complexes.



L’OFROU a également attribué au consortium Rose composé des partenaires Cellere Bau AG (28 %), Walo Bertschinger SA (28 %) et Morant AG (16 %), placés sous la responsabilité d’Implenia (28 %), le mandat de réfection complète du tronçon de l’autoroute urbaine entre St-Gall Ouest et Est, avec les quatre jonctions St. Gallen Winkeln, Kreuzbleiche, St. Fiden et Neudorf. Les trois tunnels feront l’objet d’importants travaux d’assainissement, les pentes seront stabilisées et plusieurs ponts remis en état. Le chantier s’accompagnera également de travaux de voirie urbaine et de mesures structurales en vue d’améliorer la sécurité. Le volume de commande pour le consortium Rose se chiffre à CHF 100 millions au total, CHF 28 millions revenant à Implenia. Les travaux devraient durer de 2024 à 2027.



Contrat dans le bâtiment orienté développement durable à Munich

En Allemagne, Implenia a remporté de nouveaux contrats pour des projets très exigeants en matière de durabilité. Ses donneurs d’ordre sont de fidèles clients. Le volume de commande total pour Implenia avoisine les CHF 60 millions.



Le développeur de projet ehret + klein a confié à Implenia qui intervient comme entrepreneur général la rénovation de deux immeubles classés, situés dans la Schwanthalerstrasse à Munich. Il est prévu de conserver le plus possible la substance bâtie, mais de la renforcer sur le plan statique et de la surélever dans certaines zones. Une pré-certification d’après le standard DGNB-Gold a d’ores et déjà été attribuée. La rénovation recourra en outre à des matériaux de construction durables dans l’esprit « cradle to cradle ». La planification et l’exécution s’appuient sur un modèle BIM, déjà utilisé pour le calcul du coût de revient. Le projet démarrera au premier trimestre 2024 par des travaux de démolition et sera remis clés en main au client en avril 2027.



À Ingelheim, Implenia construit deux unités de fabrication supplémentaires de produits pharmaceutiques pour le compte de Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG dans le cadre de son nouveau centre d’innovation. Les deux bâtiments, commandés comme gros œuvre avancé, seront bientôt livrés au client. Le chantier aura été de courte durée du fait des nombreux éléments préfabriqués et semi-préfabriqués utilisés. Implenia a décroché un autre contrat en Allemagne : la construction neuve clés en main d’une grande cuisine centrale pour l’Evangelische Heimstiftung à Neuenstadt am Kocher. Implenia rénove deux bâtiments classés dans la Schwanthalerstrasse à Munich (photo : ©COMM AG). Contact pour les médias:

