Infinera Corporation est un fournisseur de solutions réseau comprenant des équipements réseau, des logiciels et des services. Le portefeuille de solutions de l'entreprise comprend des plateformes de transport optique, des plateformes convergentes de transport optique par paquets, des plateformes modulaires compactes, des systèmes de lignes optiques, des moteurs et sous-systèmes optiques cohérents, une suite de logiciels d'automatisation proposés, ainsi que du support et des services professionnels. Le portefeuille de produits matériels de l'entreprise se compose de plateformes modulaires compactes, de plateformes optiques par paquets, de systèmes de lignes optiques et de sous-systèmes optiques. Ses produits logiciels incluent la suite logicielle Transcend d'Infinera, qui comprend des logiciels d'automatisation et de gestion de réseau. Ces produits sont destinés à différents segments de marché dans l'infrastructure de transport de bout en bout, y compris le métro, le long-courrier et le sous-marin. Elle propose également des services d'assistance à la clientèle, notamment des offres de services professionnels conçues pour aider les clients à optimiser leurs actifs réseau et à migrer les services existants.

Secteur Communications et réseautage