Inmode Ltd est un fournisseur mondial de solutions de traitement médical chirurgical minimalement invasif à base d'énergie, basé en Israël. Les produits et solutions de l'entreprise sont principalement conçus pour répondre à trois catégories de traitements basés sur l'énergie, à savoir : le modelage du visage et du corps, l'esthétique médicale et la santé des femmes. La société a mis au point et commercialisé des produits utilisant la technologie de l'énergie RF médicalement acceptée, qui peut pénétrer profondément dans la graisse sous-cutanée, permettant ainsi le remodelage du tissu adipeux. Ses technologies propriétaires basées sur l'énergie RF - la lipolyse assistée par radiofréquence (RFAL), la radiofréquence fractionnée sous-cutanée profonde, la destruction simultanée de la graisse et le raffermissement de la peau, ainsi que le remodelage du collagène par chauffage en profondeur pour la peau et les ouvertures naturelles humaines - représentent un changement de paradigme sur le marché des solutions esthétiques peu invasives. Ces technologies sont utilisées par les médecins pour remodeler le tissu adipeux sous-cutané dans le cadre de diverses procédures.

Secteur Equipement et technologie médicale avancés