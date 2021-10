Intact Financial Corporation : Pas de retournement en vue

Données financières CAD USD EUR CA 2021 16 105 M 13 018 M 11 229 M Résultat net 2021 1 774 M 1 434 M 1 237 M Dette nette 2021 3 813 M 3 082 M 2 659 M PER 2021 14,7x Rendement 2021 2,03% Capitalisation 29 281 M 23 673 M 20 416 M VE / CA 2021 2,05x VE / CA 2022 1,58x Nbr Employés 26 000 Flottant 99,8% Prochain événement sur INTACT FINANCIAL CORPORATION 09/11/21 Q3 2021 Publication de résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 13 Dernier Cours de Cloture 166,56 CAD Objectif de cours Moyen 197,31 CAD Ecart / Objectif Moyen 18,5% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Charles J. G. Brindamour Chief Executive Officer & Director Louis Marcotte Chief Financial Officer & Senior Vice President Claude Dussault Chairman Mathieu Lamy Vice Chairman-Innovation & Technology Christian Menkens Chief Technology Officer & Senior Vice President