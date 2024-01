Inter Parfums, Inc. fabrique, commercialise et distribue une gamme de parfums et de produits connexes. La société est divisée en deux segments. La société produit et distribue ses produits de parfumerie dans le cadre d'accords de licence avec les propriétaires de marques, et vend des produits de parfumerie par l'intermédiaire de son secteur d'activité européen. Elle a constitué un portefeuille de marques, dont Boucheron, Coach, Jimmy Choo, Karl Lagerfeld, Kate Spade, Lanvin, Moncler, Montblanc, Rochas, S.T. Dupont et Van Cleef & Arpels, dont les produits sont distribués dans environ 120 pays à travers le monde. Les produits de parfumerie de la marque sont également produits et commercialisés par l'intermédiaire de ses activités aux États-Unis. Ces produits de parfumerie sont vendus sous des marques appartenant à la société ou dans le cadre d'accords de licence ou d'autres accords avec les propriétaires des marques, notamment Abercrombie & Fitch, Anna Sui, Dunhill, Donna Karan, DKNY, Ferragamo, Graff, GUESS, Hollister, MCM, Oscar de la Renta et Ungaro.

Secteur Produits cosmétiques