Le groupe Intesa Sanpaolo est l'un des premiers groupes européens à s'être fortement engagé en matière d'ESG. Il est également le premier au monde, en termes d'impact social, à mettre l'accent sur le climat. Le groupe est leader en Italie (13,6 millions de clients, environ 3 400 agences) dans les activités financières pour les ménages et les entreprises. Il a une présence internationale stratégique (environ 950 agences, 7,2 millions de clients) dans plusieurs pays d'Europe centrale et orientale, du Moyen Orient et d'Afrique du Nord. L'activité est divisée en 6 divisions : - Banque des territoires : se concentre sur le marché et la centralité du territoire pour renforcer les relations avec les particuliers, les PME et les organisations à but non lucratif ; - IMI Corporate & Investment Banking : partenaire global pour les entreprises, les institutions financières et les administrations publiques ; - Filiales bancaires internationales : filiales exerçant des activités de banque commerciale dans divers pays ; - Banque privée : produits et services ciblés pour les clients privés et HNWI ; - Gestion d'actifs : solutions pour les clients du groupe, les réseaux commerciaux externes et les clients institutionnels ; - Assurance : produits d'assurance et de retraite pour les clients du groupe.

Secteur Banques