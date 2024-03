Iris Energy Limited est une société australienne de minage de bitcoins durable qui soutient la décarbonisation des marchés de l'énergie et le réseau mondial de bitcoins. Elle possède et exploite des centres de données de minage de bitcoins alimentés par une énergie 100 % renouvelable. La société échange quotidiennement tous les bitcoins qu'elle extrait contre de la monnaie fiduciaire sur la bourse Kraken ou par l'intermédiaire de son bureau de négociation hors cote. Les centres de données minières de la société sont situés à Canal Flats, Mackenzie, Prince George et Childress. Canal Flats se trouve dans les Rocheuses canadiennes, à environ 100 kilomètres (km) de l'aéroport régional de Cranbrook et à 500 km à l'est de Vancouver. Mackenzie est historiquement une grande ville forestière avec un aéroport régional situé à environ 670 km au nord de Vancouver et 170 km au nord de Prince George. Prince George est situé à environ 500 km au nord de Vancouver. Childress est située dans le comté de Childress, au Texas, à environ 250 miles au nord-ouest de Dallas.