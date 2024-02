ISOTeam Ltd. est une société basée à Singapour. Les principales activités de l'entreprise comprennent la fourniture de services de réparation et de redécoration, de services d'ajout et de modification, de services de revêtement et de peinture, ainsi que d'autres services tels que la rénovation de maisons, les travaux d'aménagement paysager, la décoration d'intérieur, la location, les solutions vertes, les travaux d'ingénierie mécanique et électrique, les services de contrôle des vecteurs et les services d'homme à tout faire. La société opère à travers quatre segments : Réparations et redécoration (R&R), Addition & Alteration (A&A), Coating & Painting (C&P) et Autres. Ses services de réparation et de redécoration comprennent la peinture, la réparation et la redécoration, l'imperméabilisation et le reprofilage, les travaux d'amélioration, l'entretien de routine et les travaux sous contrat à durée déterminée. Ses autres services comprennent les services de peinture à domicile, les services d'aménagement paysager et d'horticulture, les solutions architecturales et d'ingénierie, la décoration intérieure et le réaménagement, la décoration intérieure et le réaménagement, et l'ingénierie mécanique et électrique.

Secteur Construction et ingénierie