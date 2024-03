• Empreinte géographique favorable avec un positionnement sur les zones les plus dynamiques, en particulier les USA et l'Amérique Latine. La répartition du chiffre d'affaires pro forma par marché est la suivante : USA 42% (43% en 2022), Amérique latine 46% (41% en 2022), Europe 13% (16% en 2022). ISPD est présente dans 4 des 6 pays au monde où la publicité digitale a crû le plus vite en 2023 : Argentine, Chili, Colombie et Mexique 1 .

La surperformance continue d'ISPD par rapport au marché mondial de la publicité digitale illustre la pertinence de nos solutions pour les annonceurs, qui sont de plus en plus nombreux à prioriser la relation directe avec leurs clients grâce à la data. Nous bénéficions également d'une empreinte géographique forte sur les marchés les plus dynamiques : USA et Amérique Latine. »

