Iteris, Inc. est un fournisseur de solutions de gestion d'infrastructures de mobilité intelligentes. La société propose ses solutions aux clients des secteurs public et privé, principalement en Amérique du Nord, notamment des systèmes d'information des voyageurs, des logiciels de mesure des performances des transports, des logiciels d'analyse du trafic, des logiciels d'exploitation des transports, des ensembles de données liées aux transports, des dispositifs de détection avancés, des services gérés, des services d'ingénierie du trafic et des services de conseil en matière de mobilité. Elle propose une gamme de solutions logicielles, telles que ClearGuide, ClearRoute, BlueArgus, TrafficCarma, Vantage Fusion, Vantage Apex, Vantage Fusion, Vantage Next, Vantage Vector, VantagePegasus, SmartCycle Bike Indicator, SmartSpan, VersiCam, PedTrax, BlueTOAD Spectra, BlueTOAD Spectra RSU et P-Series. BlueARGUS est une solution logicielle en tant que service qui recueille, analyse et visualise diverses informations relatives aux temps de parcours, aux vitesses et à l'origine-destination à partir de ses capteurs BlueTOAD Spectra.

Secteur Communications et réseautage