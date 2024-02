Jagran Prakashan Limited est une société basée en Inde qui se consacre à l'impression et à la publication de journaux et de magazines en Inde. Les autres activités de l'entreprise comprennent la publicité extérieure, la gestion d'événements et les services d'activation, ainsi que les activités numériques. Ses segments comprennent l'impression, la publication et le numérique, la radio FM et les autres. Le secteur de l'impression, de la publication et du numérique comprend les recettes publicitaires, les ventes de journaux, de magazines et autres. Le secteur de la radio FM comprend la publicité provenant de la vente de temps d'antenne. Le segment Autres comprend la publicité extérieure et les services de gestion et d'activation d'événements. L'entreprise exerce ses activités de radiodiffusion et toutes les autres activités connexes par l'intermédiaire de ses chaînes de radio opérant sous la marque Radio City en Inde, ainsi que des services de gestion d'événements et d'activités extérieures. Elle imprime environ 10 titres dans 13 États, dans cinq langues différentes. Sa marque phare est Dainik Jagran.

Secteur Edition